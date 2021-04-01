Силовики обыскивают офисы ГК «Бизнес-гарант» в Самаре

В четверг в офисах группы компаний «Бизнес-гарант» проходят обыски с участием представителей ФСБ, МВД и ФНС РФ. Правоохранители ситуацию не комментируют. Факт обысков подтвердил “Ъ” основатель и руководитель «Бизнес-гаранта» Илья Руднев.

По его словам, обыски проводились в 16 офисах. В 14 из них следственные действия уже завершены, и правоохранители ничего не изъяли. В настоящее время обыски проходят в головном офисе компании на ул. Мичурина, а также в офисе на ул. Красноармейской в Самаре.

Илья Руднев добавил, что в отделении компании на ул. Мичурина «изымают часть печатей и еще ряд документов». В мероприятии участвуют 40 силовиков.

Основатель группы компаний «Бизнес-гарант» также отметил, что в 2017 году аналогичные документы у компании уже изымал во время обысков ОБЭП Железнодорожного района Самары. Ранее СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что группу компаний «Бизнес Гарант» подозревают в «участии в формировании бумажного “НДС” и создании условий для неуплаты налогов клиентами». Илья Руднев предполагает, что это может быть связано с действиями недобросовестных клиентов ГК.

Георгий Портнов