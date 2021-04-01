Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ясный» пополнится двумя новыми резидентами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Согласно проекту ООО «Оммикс» с объемом инвестиций 380 млн руб., компания собирается наладить выпуск промышленных эмульсионных и патронированных эмульсионных взрывчатых веществ и будет способна выполнять буровзрывные работы. В планах организации создание более 130 рабочих мест.

ООО «Мастодек» собирается вложить в еще один новый проект 44 млн руб. Компания планирует производить продукцию из минерально-полимерного композита: террасную и заборную доску, доски для клумб, грядок и прочее. На предприятии должно появиться 31 новое рабочее место.

Ранее глава Оренбуржья Денис Паслер отмечал, что создание ТОСЭР является важным шагом по улучшению инвестклимата в регионе.

Андрей Сазонов