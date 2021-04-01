На Ставрополье засеяно 14% посевной площади

В Ставропольском крае посеяно 109 тыс. га яровых зерновых культур, что составляет 14% от плана. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. Отмечается, что весной хозяйства региона планируют посеять 900 тыс. га яровых культур.

В регионе сев начали 23 округа. В сообщении говорится, что во время весенних полевых работ аграрии планируют посеять 255 тыс. га ранних яровых, 300 тыс. га подсолнечника, 30 тыс. га сахарной свеклы, 200 тыс. га кукурузы, 6 тыс. га картофеля, а также 11 тыс. га овощей. Сейчас в крае накоплено 116 тыс. т удобрений в действующем веществе, то есть 85% от потребности на первое полугодие 2021 года.

Наталья Шинкарева