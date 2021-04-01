Суд обязал администрацию Ростова и «Чистый город» ликвидировать свалку возле Левенцовки

Ростовский областной суд обязал администрацию Ростова-на-Дону и ООО «ГК «Чистый город» ликвидировать мусорный полигон, расположенный в северо-западной промзоне города. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск о ликвидации мусорного полигона подали жители Ростова. В заявлении было указано, что территория, куда свозят отходы, находится в приаэродромной зоне — рядом с аэродромами Ростов-Северный и Центральный, эксплуатируемыми Министерством обороны РФ и ПАО «Роствертол». Истцы отмечали, что мусорный полигон негативно влияет на окружающую среду, может вызвать возникновение опасных заболеваний у людей, а также создает опасность для полетов летательных средств из-за большого количества птиц на территории полигона.

Ленинский районный суд Ростова 17 марта 2021 года оставил иск без удовлетворения, и истцы подали апелляционную жалобу. Ростовский областной суд 24 марта 2021 года признал, что использование указанного участка в качестве площадки временного накопления мусора не соответствует требованиям Воздушного кодекса РФ. Суд обязал администрацию города осуществлять эксплуатацию участка в соответствии с требованиями кодекса.

Напомним, в 2019 году Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что из-за полигона в северо-западной окраине Ростова-на-Дону сложилась крайне неблагополучная экологическая ситуация. Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе близлежащих жилых массивов в некоторых случаях была превышена в шесть раз. В региональном парламенте заявляли, что проблему может решить рекультивация свалки стоимостью 1–2 млрд руб. О выделении средств на эти цели не сообщалось.

Кристина Федичкина