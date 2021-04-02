Курган нацелился на IT и туризм

Курганская дума утвердила стратегию развития города до 2035 года. В документе пять приоритетов: благоустройство и создание индивидуального архитектурного облика, инфраструктура, здравоохранение и физкультура, развитие IT-отрасли, а также формирование международного и межрегионального туристического кластера. В результате реализации стратегии все основные показатели социально-экономического развития Кургана должны вырасти в 1,5–2,5 раза. По мнению некоторых депутатов, стратегию до 2035 года приняли преждевременно, а результаты вряд ли будут достигнуты.



Депутаты Курганской городской думы утвердили стратегию развития города до 2035 года. Решение было принято на заседании 31 марта единогласно. Об этом сообщает администрация Кургана.

Документ, определяющий главные приоритеты социально-экономического развития города на ближайшие 15 лет, разрабатывала экспертная организация РОСТ из Тюмени. Проект обошелся городскому бюджету в 1,5 млн руб. По словам представителя компании-разработчика Ирины Астраханцевой, документ создавался с опорой на проект стратегии развития Курганской области.

«Главную миссию Кургана на ближайшие 15 лет разработчики определили как развитие города как промышленного, инновационно-технологического и делового центра, основного культурно-досугового центра притяжения населения региона, ключевого транспортного узла. В соответствии с этой миссией определены главная цель и пять ключевых приоритетов развития города»,— сообщает администрация Кургана. Главная цель стратегии — «уверенное движение вперед к высокому качеству жизни». Приоритетными направлениями определены: благоустройство и создание индивидуального архитектурного облика города, развитие инфраструктуры (коммунальной, транспортной и цифровой), здравоохранение и физическая культура, «лидирующий рост IT-кластера», формирование международного и межрегионального туристического кластера в части медицинского и культурно-познавательного туризма. В каждом из этих направлений есть свои флагманские проекты. Например, в сфере благоустройства это обустройство набережной реки Тобол и создание парковой зоны в районе Заозерный. В отрасли информационных технологий — создание кластера IT-образования на базе Курганского государственного университета.

Реализация мероприятий стратегии распланирована на три пятилетних этапа, а также краткосрочный и долгосрочный периоды. В случае успешного выполнения всех задач к 2035 году по сравнению с 2020-м в Кургане в два раза увеличится объем отгруженных товаров собственного производства, до 203,2 млрд руб., а объем инвестиций в основной капитал — в 1,8 раза, до 39,1 млрд руб. Число субъектов малого и среднего предпринимательства должно увеличиться в 1,5 раза (до 595 на 10 тыс. населения), ввод жилых домов — в 1,8 раза, до 205,8 тыс. кв.м, туристический поток — в 2,5 раза, до 25 тыс. человек. Также планируется, что доля автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, сократится на 87% и не превысит 10% от общего количества. Число врачей в Кургане, согласно стратегии, вырастет к 2035 году на 127% и составит 56–57 человек на 10 тыс. населения. Кроме того, ожидается, что 70% курганцев через 15 лет будут систематически заниматься физкультурой и спортом, а это в 2,5 раза больше, чем сейчас. Посещение культурных мероприятий увеличится в три раза и достигнет 1,12 млн в год. Но численность населения Кургана, согласно документу, начнет расти не ранее 2031 года. Среднегодовое число жителей к 2035 году составит 300,3 тыс.

По прогнозным расчетам, объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии, составит 893,2 млрд руб. Предполагается, что мероприятия могут быть реализованы за счет национальных проектов, федеральных, региональных и муниципальных программ. Также важнейшими финансовыми источниками являются внебюджетные средства, которые могут привлекаться на принципах муниципально-частного и государственно-частного партнерства, за счет средств институтов развития, международных финансовых институтов и иностранных инвестиций в реализацию перспективных инфраструктурных, социальных, инновационных, природоохранных и иных проектов, говорится в проекте документа.

Депутат гордумы Кургана Роман Сергеечев считает, что целей и задач новой стратегии можно достичь, если упорно работать. «Это основополагающий документ. Развитие города без стратегии невозможно, она отражает нужды населения, то, на что мы получаем запрос от наших горожан, и сформирована на основании опросов, рейтингов, работы депутатов на округах. Стратегия разрабатывалась с учетом федеральных и региональных нормативно-правовых актов, а в рамках муниципальных программ разрабатываются подзаконные и нормативные акты, которые конкретизируют достижение тех или иных целей. В нашей стране очень много примеров позитивных практик развития других городов. Необходимо брать их за основу и упорно работать, в таком случае цели и задачи осуществимы»,— сказал господин Сергеечев “Ъ-Южный Урал”.

По мнению депутата от КПРФ Якова Сидорова, администрация Кургана зря потратила деньги на разработку документа, поскольку еще не утверждена стратегия развития Курганской области до 2035 года, и, кроме того, не представлены итоги стратегии-2030. «Этот документ рассинхронизирует действия муниципальных и региональных властей. После того как область примет свою стратегию, придется вносить корректуру. Но можно было скорректировать старый документ и не выбрасывать деньги на ветер. Я считаю, что стратегия принята с необоснованным опережением, соответственно, это повлияло на качество. Неясно, из каких средств она будет реализовываться. Например, предполагается строительство 12 объектов культуры за счет муниципальных средств, но действующий бюджет предполагает сокращение финансирования этой сферы. Я выразил сомнение по поводу IТ-кластера, потому что Курган — это не силиконовая долина, у нас отсутствует мощная математическая школа, всего один университет и тот на ладан дышит»,— говорит депутат. По его словам, при «той политике, которую ведут власти Кургана и области», задачи стратегии недостижимы. «Этот вывод я делаю не на основании статистических данных. Я работаю в Кургане. Если пять лет назад здесь невозможно было снять в аренду помещение, то сейчас коммерческая недвижимость продается целыми улицами. Люди просто все продают и уезжают»,— заявляет господин Сидоров. По его мнению, условия для ведения бизнеса в Кургане неблагоприятные.

Юлия Гарипова