Прокуратура нашла нарушения в снабжении питьевой водой судов Таганрогского порта

Транспортная прокуратура Таганрога в результате проверки выявила нарушения при снабжении питьевой водой судов Таганрогского морского порта. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, индивидуальный предприниматель поставляла питьевую воду на суда с использованием автоцистерны. В ходе проверки выяснилось, что лабораторный контроль воды не проходил. Кроме того, не проводилась дезинфекция автоцистерны, а ее водитель осуществлял деятельность без медкнижки. «Установлено, что поставлявшаяся питьевая вода не соответствует нормативным требованиям по жесткости и неорганическим показателям»,— отмечается в сообщении.

Прокурор направил в суд заявление о запрете деятельности индивидуальным предпринимателем до устранения нарушений. Кроме того, возбуждены дела по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде).

Наталья Шинкарева