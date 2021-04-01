В пригороде Краснодара сотрудница МВД на автомобиле насмерть сбила ребенка

В Краснодарском крае проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, при котором погиб ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону и краевого следственного управления СКР. По предварительным данным, за рулем автомобиля была сотрудница полиции.

ДТП произошло в поселке Южном в пригороде Краснодара, женщина-водитель, управляя автомобилем марки Renault, на нерегулируемом переходном переходе сбила мальчика 2012 года рождения, который от полученных травм скончался. По информации ГУ МВД, автомобилем управляла сотрудница комендантской группы ОМВД России по Динскому району, она совершала поездку в неслужебное время. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель человека).

Анна Перова, Краснодар