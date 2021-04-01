СКБ-банк в 2020 году снизил чистую прибыль в три раза

СКБ-банк (Екатеринбург, 97,2% акций контролируется Дмитрием Пумпянским через Группу «Синара» и другие компании) в 2020 году получил чистую прибыль в размере 616,3 млн руб., что в 2,8 раза меньше, чем годом ранее, говорится в отчетности банка по РСБУ.

Чистый доход банка снизился на 4,8% и составил 7,863 млрд руб. Операционные расходы выросли на 11,6%, до 7 млрд руб., пишет «Интерфакс». Прибыль до налогообложения снизилась почти в 2,5 раза и составила 829,5 млн руб. Активы банка сократились на 1,5%, до 88,8 млрд руб. Собственные средства, напротив, выросли на 5,5%, до 11,615 млрд руб. Обязательства снизились на 2,5%, до 77,19 млрд руб.