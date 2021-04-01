Шахта «Шерегешская» запустила первую очередь новых водоочистных сооружений

Много людей в масках директоров: Директор Шерегешской шахты Сергей Тимченко (справа) рассказывает директору сегмента "Горнорудные активы" Владимиру Мельниченко (в центре) и главе Таштагольского района Владимиру Макуте (слева) о ходе строительства очистных сооружений

ЕВРАЗ реализует экологические проекты в связке с расширением производства железной руды. На шахте «Шерегешская» на юге Кузбасса завершен первый этап строительства очистных сооружений. Инвестиции в проект составили около 100 млн руб. Новые очистные работают с показателями очистки по взвесям в 98%, по нефтепродуктам — 90%. В планах ЕВРАЗа начать летом нынешнего года реконструкцию очистных на Таштагольском руднике, а позже — построить и вторую очередь очистных на «Шерегешской».

Строительство новых очистных на «Шерегешской» — часть проекта модернизации предприятия с переходом на новую технологию добычи. Как объясняет директор шахты Сергей Тимченко, в 2016 году на ней перешли на добычу с применением подземной самоходной техники с двигателями внутреннего сгорания. Возросшие объемы добычи потребовали и новых очистных сооружений.

Уже после реализации первого этапа их строительства показатели очистки воды от взвесей, шлама и песка вышли на уровень в 98%, от нефтепродуктов — на уровень в 90%. «Мы здесь живем, пользуемся этой рекой и не имеем права ее загрязнять. Более того, понимаем, что должны очищать еще лучше», — отмечает Сергей Тимченко.

На первом этапе в составе новых очистных сооружений построены два пруда-отстойника на 4,5 тыс. кубометров каждый, две канализационно-насосные станции, два модульных здания для приготовления реагента, хлораторная и модульное здание для обогрева персонала. Производительность очистных — 700 кубометров в час, они предназначены для очистки шахтных сточных вод на выпуске в реку Большой Унзас.

Второй этап строительства очистных сооружений предполагает установку дополнительных модулей доочистки шахтной воды. Проект готовится в привязке к реконструкции Шерегешского рудника. По словам директора сегмента «Горнорудные активы» АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (в его состав входит и для его нужд добывает железную руду шахта) Владимира Мельниченко, компания получила три предложения по технологиям от проектных институтов, сейчас они на рассмотрении. Проектирование второй очереди очистных сооружений шахты «Шерегешская» уже началось. Предварительно ее строительство, говорит Владимир Мельниченко, оценивается минимум

в 300-400 млн руб. Это серьезные инвестиции, но они должны обеспечить значительное снижение нагрузки на окружающую среду при увеличении добычи руды.

Глава Таштагольского района Владимир Макута отметил, что с пуском первой очереди новых очистных сооружений шахты выполнена «очень важная работа, которая нужна и для предприятия, чтобы выполнять все экологические нормативы и законы, и для жителей поселка Шерегеш, Таштагольского района, Кузбасса и всей России». Ведь Горная Шория питает многие реки, здесь они берут свое начало, поэтому, по словам главы района, «важно, чтобы вода отсюда уходила чистая и экологически безопасная».

В ЕВРАЗе разделяют такой подход. Летом нынешнего года, по данным Владимира Мельниченко, начнется реконструкция очистных сооружений на Таштагольском руднике, расположенном на притоке Томи, Кондоме. А Абагурская обогатительная фабрика, расположенная на Кондоме ниже по течению, уже работает по замкнутому циклу без сброса сточных вод. «Экология — неотъемлемая часть производства и одна из главных тем для компании», — подчеркивает директор сегмента «Горнорудные активы» АО «ЕВРАЗ ЗСМК».