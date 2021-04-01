Сергей Лукин: Для дальнейшего развития АПК необходимы стабильные меры господдержки

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Сенатор от Воронежской области Сергей Лукин принял участие в 502 заседании Совета Федерации, в ходе которого на «правительственном часе» выступил Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.



По итогам 2020 года экспорт сельхозпродукции впервые превысил импорт, на внешние рынки было поставлено продукции на 30,7 млрд долларов.

- Достижения агропромышленного комплекса важно закрепить и развить, а для этого необходимы стабильные меры государственной поддержки, - отметил в своем комментарии Сергей Лукин. - В числе основных инструментов, уже доказавших свою эффективность, – механизмы субсидирования, льготного кредитования, сельхозстрахования, возмещение части прямых понесенных затрат, гранты для фермерских хозяйств и кооперативов.

- Особого внимания требует эффективное расходование бюджетных средств, направляемых на поддержку сельхозпроизводителей. Воронежской области из федерального бюджета на сельхозстрахование с господдержкой на 2020 год выделено 464 млн рублей, на 2021-й - 549,8 млн. При этом потребность в субсидиях, необходимых для выполнения целевого показателя, установленного Минсельхозом, значительно ниже. Перераспределение средств на другие направления поддержки действующими правилами не предусмотрено, - обозначил проблему Сергей Лукин.

В ходе предварительной проработки сенатором проблематики «правительственного часа» с правительством Воронежской области представителями руководства региона было высказано предложение рассмотреть возможность перераспределения средств, предусмотренных для сельхозстрахования, на другие направления господдержки.

Также в ходе «правительственного часа» Дмитрий Патрушев отчитался перед сенаторами о ходе реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Сергей Лукин указал на то, что в рамках программы Воронежской областью сформирована и направлена на отбор в Министерство сельского хозяйства заявочная документация на следующий год по 19 проектам, с общим объемом финансирования 2,63 млрд рублей, в том числе федеральные средства – 2,44 млрд рублей. В числе прошедших отбор объектов – строительство и капремонт школ и домов культуры, а также строительство детского сада, семи спортивных сооружений и сетей водоснабжения.

- Для региона важно, чтобы заявка Воронежской области на предоставление бюджетных ассигнований из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2022 году была профинансирована в полном объеме. Это необходимая составляющая комплекса мер, призванного остановить отток населения с сельских территорий, - заявил сенатор Сергей Лукин.