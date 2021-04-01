Глава Росатома Алексей Лихачев и заместитель Председателя Государственной Думы РФ Алексей Гордеев

Фото: пресс-служба НВ АЭС

1 апреля 2021 года город-спутник Нововоронежской АЭС посетили заместитель Председателя Государственной Думы Российской Федерации Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области Александр Гусев и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.



Гости приняли участие в торжественном открытии спортивно-оздоровительного комплекса «Атом Арена». Комплекс оснащен тремя бассейнами и универсальным игровым залом для командных видов спорта. С открытием «Атом Арены» Нововоронеж сможет принимать не только региональные, но и федеральные соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу.

Комплекс был построен в рамках реализации Соглашения о выделении дополнительных налоговых отчислений, заключенного между Правительством Воронежской области и Госкорпорацией «Росатом». Отметим, Воронежская область была первым регионом, с которым в 2012 году Росатом заключил такое соглашение. В соответствии с этим документом в 2013-2020 годах бюджет Нововоронежа получил дополнительно 2,37 млрд рублей. На эти средства была реконструирована городская инфраструктура и построены лучшие в регионе спортивные объекты.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Самые масштабные из них многофункциональный спортивный комплекс «Старт» и ледовую арену «Остальная» посетили Алексей Гордеев, Александр Гусев и Алексей Лихачев, в сопровождении директора Нововоронежской АЭС, депутата Воронежской областной Думы Владимира Поварова и главы города Николая Нетяги.

Нововоронеж - первый среди атомных городов, в котором было подписано и 9 лет успешно реализуется Соглашение между Правительством Воронежской области и Госкорпорацией «Росатом» о выделении дополнительных налоговых отчислений в бюджет города.





Здесь мы наблюдаем единство усилий Росатома, Правительства Воронежской области, местной власти и общественности. Важно, что в выборе проектов участвуют сами граждане, и есть результат. Безусловно, эта работа будет продолжаться», - сказал Алексей Гордеев.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

«Госкорпорация «Росатом» заинтересована в том, чтобы хорошо жили не только сотрудники атомных станций, но и все жители территорий, где расположены наши предприятия. Поэтому мы уделяем особое внимание улучшению инфраструктуры, строительству социальных объектов в городах присутствия атомной отрасли. В новом спорткомплексе каждый найдет себе занятие по желанию. Теперь город сможет принимать соревнования не только регионального, но и федерального уровня. Росатом будет и дальше активно участвовать в развитии Нововоронежа, в создании комфортной среды для проживания и досуга», - отметил Алексей Лихачев.

В продолжение визита гости провели совещание с общественностью по вопросам социально-экономического развития городского округа город Нововоронеж. Основными темами стали планы по реализации Соглашения о выделении дополнительных налоговых отчислений между Правительством Воронежской области и Госкорпорацией «Росатом» в 2021 году; перспективы развития и повышения статуса Нововоронежского политехнического колледжа (филиала НИЯУ МИФИ); обсуждение общественных инициатив.

В завершении визита Алексей Лихачев вручил высокие государственные и отраслевые награды 32 лучшим работникам Нововоронежской АЭС.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

Для справки:

Нововоронежская АЭС - одно из ведущих предприятий и крупнейших налогоплательщиков области. В рамках Соглашения о выделении дополнительных налоговых отчислений между Правительством Воронежской области и Госкорпорацией «Росатом» часть выплаченных атомной станцией налогов выделяется из областного бюджета на решение задач в Нововоронеже. На уровне региона за время действия Соглашения с 2012 по 2020 годы сумма дополнительных налоговых отчислений от организаций, входящих в консолидированную группу налогоплательщиков Росатома и осуществляющих деятельность на территории Воронежской области, достигла 32 млрд рублей.

Развитие пристанционных городов является для Росатома одним из приоритетов. Открытый объект – лишь один из спортивных объектов города, к судьбе которых причастен Росатом. При финансовом участии Госкорпорации была проведена реконструкция стадиона «Старт», построены Центр боевых искусств и ледовая арена «ОстАльная». При поддержке центра спортивной подготовки «Динамо-Росатом» в городе был создан уникальный баскетбольный стадион с современным покрытием.

Помимо работы по совершенствованию спортивной инфраструктуры, на основе соглашения была проведена реконструкция водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне индивидуальной жилой застройки. Было организовано благоустройство улиц, ремонт дорог и тротуаров, приобретена специализированная коммунальная техника. Также в партнерстве с регионом ведется строительство дорог с твердым покрытием, ремонт детских садов, школ, осуществляется строительство универсальных игровых спортивно-развивающих площадок во всех детских садах.

За счет внебюджетных источников (средства Концерна «Росэнергоатом» и Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций») в 2020 году в Нововоронеже было реализовано 35 социально значимых проектов на общую сумму более 99 млн рублей. Они осуществлялись в таких сферах, как образование, культура и творчество, здравоохранение, развитие физической культуры и спорта, городская среда.

В рамках поддержки социальных инициатив в 2020 году в городе Нововоронеж стартовал проект по установке новых и модернизации существующих

детских площадок на общую сумму 8,5 млн рублей. Также было выделено 3,6 млн руб. на ремонт входной группы кинотеатра «Уран».

В прошлом году была запущена площадка «Умный город Нововоронеж». Это часть проекта «Умные города Росатома», который позволяет существенно повысить эффективность городского управления. Сейчас в Нововоронеже уже действуют шесть модулей, посвященных разным сферам управления, со временем их число может быть увеличено.

2020 год стал серьезным испытанием для Нововоронежа. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией Росатом и его организации выделили 4 млн рублей в рамках оказания благотворительной помощи малоимущим и нуждающимся в Нововоронеже. Эти средства пошли на приобретение антисептиков, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования, а также на оплату услуг по тестированию персонала образовательных и медицинских учреждений.