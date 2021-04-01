В Волжском ужесточили наказание застройщикам ЖК «АхтубаСитиПарк»

Волгоградский областной суд изменил приговор Волжского городского суда в отношении 45-летнего гендиректора ЗАО «Классик» Василия Боровцова и 49-летнего руководителя проекта ООО «АхтубаСитиПарк» Вадима Старцева, которые были признаны виновными в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, организации подсудимых осуществляли строительство трех многоквартирных домов в Волжском. С весны 2014 года застройщик стал заключать договоры участия в долевом строительстве с более чем 200 гражданами. В результате более чем из 250 млн руб., привлеченных от дольщиков, свыше 180 млн руб. якобы были израсходованы на цели, не связанные со строительством. В настоящее время один многоквартирный дом достроен, два — в эксплуатацию не введены.

Вину мужчины не признали. Суд первой инстанции приговорил Василия Боровцова к пяти годам исправительной колонии общего режима, а Вадима Старцева к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Прокуратура посчитала наказание чрезмерно мягким и оспорила приговор. В итоге областной суд назначил господину Боровцову семь лет исправительной колонии общего режима. Господина Старцева приговорил к четырем годам также исправительной колонии общего режима.

Мария Шахрай