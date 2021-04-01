При строительстве железнодорожной ветки в Ленобласти похищены не менее 60 млн рублей

Уголовное дело возбуждено по факту хищения не менее 60 млн рублей при строительстве второго пути на железнодорожной ветке Выборг-Пихтовая в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Следствие установило, что контракт ценой более 3 млрд рублей на выполнение работ был заключен с ОАО «РЖДстрой». Заказчик — Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» данные работы оплатила. При этом, в период с 1 квартала 2016 года по 4 квартал 2018 года, без выполнения работ, часть средств была похищена. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), продолжается.