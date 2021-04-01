Таксацию участков в двух лесничествах Удмуртии проведут после иска прокурора

Природоохранная межрайонная прокуратура Удмуртии выявила нарушения законодательства в Каракулинском и Киясовском лесничествах. Срок действия таксационных материалов в них истек осенью 2020 года, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Таксация лесов проводится для выявления, учета и оценки количественных и качественных характеристик лесных ресурсов. При отсутствии таксации или применения устаревших материалов невозможно точно установить границы лесных участков, определить параметры и характеристики насаждений»,— говорится в сообщении.

Так, прокурор направил в суд иск к минприроды Удмуртии о проведении таксации в указанных лесничествах. В настоящее время эти требования удовлетворены.