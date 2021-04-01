«Водитель в этом Lexus должен чувствовать себя пилотом»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о премьере концепт-кара, который стал прототипом будущего серийного электрического кроссовера.

Если внимательно посмотреть на происходящее вокруг последнее время, то можно отметить, что любые прогнозы на ближайшее будущее выглядят, по меньшей мере, самонадеянно. Поэтому лучше говорить о намерениях, нежели давать обещания.

На днях состоялась мировая премьера концепт-кара Lexus, который должен продемонстрировать максимум инноваций, которые бренд планирует реализовать в своих моделях к 2025 году. Называется концепт LF-Z Electrified. Последнее слово в принципе можно было бы к названию не добавлять. И так понятно, что в будущем все машины будут электрическими. Вероятно, это сделали потому, что «ЛФЗ» для любого культурного человека — это «Ленинградский фарфоровый завод», и может возникнуть путаница.

Хотя если посмотреть на кузов автомобиля, то может показаться, что он и в самом деле выполнен из фарфора: ослепительно белый, с множеством граней, но переходы от одной к другой не резкие, а плавные. Колеса большого диаметра расположены ближе к углам автомобиля для уменьшения переднего и заднего свесов, помогая снизить центр тяжести и увеличить устойчивость электрокара.

Несмотря на обещания в будущем выпускать только беспилотные машины, водитель в этом Lexus должен чувствовать себя как за штурвалом самолета. Верхняя часть автомобиля — это такой стеклянный купол, как фонарь, прикрывающий кабину истребителя. Прямоугольный штурвал — именно штурвал, а не руль. Кресло тоже похоже на место пилота, и оно белого цвета, а остальные сиденья в машине черные. Значительная часть приборов перенесена на проекционный дисплей за лобовым стеклом. Пожалуй, единственное отличие от авиации — голосовые помощники, которым пилот, то есть водитель будет отдавать команды сделать то, что ему самому делать не хочется или лень. Например, найти в интернете подходящий ресторан, огласить его меню, заказать столик и проложить до точки общепита кратчайший маршрут.

Выглядит все очень круто, так что дело за малым — дожить до 2025 года.