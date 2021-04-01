Прокуратура Башкирии нашла нарушения при строительстве катка в Кумертау

При строительстве и эксплуатации ледового катка «Сапсан Арена» в Кумертау выявлены хищения более чем на 2,7 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Надзорное ведомство выявило, что напольное покрытие на эвакуационных путях, облицовка стен и потолков здания катка были сделаны из пожароопасных материалов. После вмешательства прокуратуры подрядная строительная компания ООО «Акрополь» устранила нарушения.

Проверка также выявила хищение денег при строительстве ледового дворца на сумму более 2,7 млн руб.

По результатам рассмотрения материалов проверки органы следствия возбудили в отношении должностных лиц «Акрополя» уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Майя Иванова