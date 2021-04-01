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Свердловское УФАС признало информационным насилием рассылку рекламы банка без согласия

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области оштрафовало «Росгосстрах Банк» на 100 тыс. руб. за рассылку рекламы на электронную почту без согласия адресата (ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ), сообщила пресс-служба УФАС. Ведомство признало распространение рекламы без согласия получателя «формой информационного насилия».

Как сообщила пресс-служба ведомства, на электронную почту заявителя поступила реклама акции. Письмо содержало контрактные данные «Росгосстрах Банка», описание акции и сроки ее проведения. Адресат указал, что не давал согласие на получение рекламы. В свою очередь банк пояснил УФАС, что получатель рекламы ранее являлся его клиентом и подписывал согласие на обработку персональных данных. Однако, по мнению ведомства, это не является согласием на получение рекламы.

Банк уплатил штраф в полном объеме без судебного обжалования и исключил почтовый адрес заявителя из рекламной рассылки, говорится в сообщении ведомства

Михаил Мананников


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