На Кубани будут судить мужчину за жестокое обращение с животными

Прокуратура Мостовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Ставропольского края. Он обвиняется в жестоком обращении с животным (ч. 2 ст. 245 УК РФ), а также в покушении на уничтожение чужого имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ) и угрозу убийством (ст. 119 УК РФ).

По информации СУ СКР по Краснодарскому краю, 12 июня 2020 года житель района на почве бракоразводного процесса со своей супругой с целью запугать жену и ее родителей приехал из Ставропольского края в одно из поселений, где жестоко убил котенка и голубя. Их он поместил на ранее изготовленный деревянный крест и прикрепил к калитке вместе с запиской с угрозами убийством и уничтожения имущества в адрес супруги и ее родителей. Через три дня он вновь вернулся и пытался поджечь дом родителей супруги с помощью бутылки с зажигательной смесью.

Прокурор направил уголовное дело в Мостовской районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Василий Хитрых