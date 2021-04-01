Суд ввел процедуру наблюдения в отношении шестой УК, входящей в ПАО «ГИТ»

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «ЖКС № 3», входящей в холдинг ПАО «ГИТ».

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», общий долг компаний холдинга превышает 730 млн рублей.

В прошлом году суд привлек к субсидиарной ответственности по долгам УК за поставленное в многоквартирные дома и оплаченное жителями тепло гендиректора ООО «ГК «Универсальный страж». Размер долга компании составляет более 17 млн рублей. Такое же решение принято в отношении ООО «Доверие» из-за долга 327 млн рублей. Вопрос о привлечении руководителей компаний ООО «УК Евротракт», ООО «УК «Невская 40», ООО «УО «Профсервис» решит суд.