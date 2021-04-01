На Дону арестовали участников ОПГ по подозрению в совершении незаконных банковских операций

В Ростовской области в отношении семерых человек, которые предположительно являются членами международной организованной преступной группы возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По версии следствия, злоумышленники занимались обналичиванием и транзитом

с помощью коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных

лиц, а также к неправомерным оборотом средств платежей. В сообщении не уточняется сумма дохода, полученная от незаконной деятельности. По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, следствие проводит экспертизу по установлению суммы.

В сообщении сказано, что в качестве заказчиков незаконных банковских услуг выступали хозяйствующие субъекты из ЮФО и СКФО. По словам источника, речь идет о строительных, торговых и производственных предприятиях. «Неучтенные наличные денежные средства поставлялись в том числе с рынков Ростова-на-Дону, где аккумулировались от ведения незаконной торговой деятельности», — отмечает пресс-служба УФСБ.

Оперативники провели 32 обыска дома, на работе и в автомобилях предполагаемых членов ОПГ. Во время обысков были изъяты предметы и документы, необходимые для оказания незаконных банковских услуг. Суд избрал двоим предполагаемым организаторам группы меру пресечения в виде ареста, а пятерым участникам — в виде домашнего ареста.

Наталья Шинкарева