В центре Саратова бездомная собака напала на ребенка

Следователи СК выясняют обстоятельства нападения собаки на ребенка в центре Саратова.

ЧП произошло сегодня в первой половине дня на улице Чернышевского, в районе горпарка. Заявление в полицию о нападении безнадзорной собаки на пятилетнюю девочку написал ее отец.

В СУ СК напомнили, что в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ в отношении должностных лиц администрации, которые не занимались урегулированием вопроса с большим количеством бездомных животных в городе, что привело к увеличению их численности и нападениям. Сегодняшний случай нападения будет рассмотрен в рамках этого дела.

Марина Ковалева