Здравоохранение Астраханской области получит дополнительное финансирование

В Астраханской область региональное здравоохранение в 2021 году получит из федерального бюджета дополнительные средства. Об этом стало известно в ходе встречи министра здравоохранения области Алексея Спирина с замминистра здравоохранения РФ Евгением Камкиным.

Как сообщили в региональном правительстве, денежные средства направят на санитарную авиацию, за счет чего будет увеличено количество вылетов в отдаленные населенные пункты. Также будут закуплены 11 передвижных мобильных комплексов — маммограф, флюорографы и мобильные ФАПы.

Мария Шахрай