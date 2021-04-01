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Здравоохранение Астраханской области получит дополнительное финансирование

В Астраханской область региональное здравоохранение в 2021 году получит из федерального бюджета дополнительные средства. Об этом стало известно в ходе встречи министра здравоохранения области Алексея Спирина с замминистра здравоохранения РФ Евгением Камкиным.

Как сообщили в региональном правительстве, денежные средства направят на санитарную авиацию, за счет чего будет увеличено количество вылетов в отдаленные населенные пункты. Также будут закуплены 11 передвижных мобильных комплексов — маммограф, флюорографы и мобильные ФАПы.

Мария Шахрай


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