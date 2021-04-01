На майские праздники между Ярославлем и Петербургом пустят двухэтажный поезд

В майские праздничные дни между Ярославлем и Санкт-Петербургом будет запущен дополнительный двухэтажный поезд, сообщили в пресс-службе РЖД. Состав дополнительного поезда будет состоять из 10 двухэтажных купейных вагонов. В одном из вагонов будет специализированное купе для маломобильных пассажиров.

По расписанию, дополнительный поезд будет отправляться из Санкт-Петербурга 30 апреля и 7 мая, а из Ярославля 3 и 10 мая. В пути предусмотрены остановки на станциях Окуловка, Бологое, Удомля, Бежецк, Сонково, Некоуз и Рыбинск.

Напомним, что на новогодние праздники в этом году РЖД уже запускала между Санкт-Петербургом и Ярославлем двухэтажный поезд «Новогодний экспресс». Он выполнял рейс по тому же маршруту с такими же остановками. Время в пути составляет 8 час 37 мин.

Антон Антонов