Розничная сеть Tele2 на Урале в 2020 году сократилась на 10-12%

Пандемия COVID-19 подтолкнула участников рынка сотовой связи к сокращению фирменных розничных сетей, рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин на встрече с журналистами в Екатеринбурге. «Во время пандемии традиционная розница во многом оказалась не востребована, вектор продаж сместился в область онлайн-каналов, в сторону саморегистрации»,— отметил он. По его словам, продажи сим-карт также осуществляются в магазинах продуктового ритейла, в аптеках и других нетрадиционных местах. «Монобрендовых салонов становится меньше. С другой стороны, оставшиеся становятся больше по площади, превращаются в шоу-румы, куда приходят те, кому надо что-то потрогать, поизучать, задать сложные вопросы»,— пояснил господин Эмдин.

Директор макрорегиона «Урал» Tele2 Андрей Курданов сообщил, что на Урале розничная сеть в 2020 году сократилась на 10-12%. «Мы поняли, какие монобренды эффективны. Те, которые были на грани, мы закрыли. Постарались сохранить салоны в малых городах. Если, например, мы закроем салон в Ивделе – это будет проблема для абонента. А если закроем один из многих салонов в Екатеринбурге, то проблем не будет»,— пояснил господин Курданов. Он уточнил, что сейчас розничная сеть Tele2 на Урале насчитывает 450 точек.

В макрорегион «Урал» Tele2 входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская, Оренбургская области, Пермский край, ХМАО, ЯНАО и Коми.

Николай Яблонский