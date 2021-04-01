Суд отказался признать соглашение между краевыми властями и «Сатурн-Р» недействительным

Арбитражный суд Пермского края отказал структурам холдинга «Сатурн-Р» - ООО «Пермавтоучкомбинат» и ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» в иске о признании незаконным соглашения между холдингом, краевыми и муниципальными властями о строительстве школы в ЖК «Арсенал» и безвозмездной передаче объекта в муниципальную собственность. Соответствующие данные опубликованы в картотеке арбитражного суда Пермского края. Ответчиками по иску являются аппарат краевого правительства и администрация Перми.

«Пермавтоучкомбинат» заявлял, что директор «СМУ №3 Сатурн-Р» (на тот момент Николай Кирюхин) не имел права подписывать соглашение о проектировании и строительстве школы в ЖК «Арсенал» и передаче ее мэрии. По мнению истца, предварительно договор по отчуждению имущества стоимостью более 5 млн руб. надо было согласовать с общим собранием участников «СМУ №3», чего сделано не было. Кроме того, «Пермавтоучкомбинат» требовал признать недействительным допсоглашение от января 2020 года с пермскими властями о проектировании и строительстве соцобъектов и объектов транспортной инфраструктуры. А «СМУ №3» требовало изъять в муниципальную собственность участки улично-дорожной сети, построенные в «Арсенале».

В мэрии же напротив утверждали, что Николай Кирюхин был уполномочен на совершение любых сделок от имени компании. Иск от администрации Перми к компаниям холдинга о передаче школы в муниципальную собственность планируется рассмотреть 9 апреля.