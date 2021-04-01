В троллейбусах Рыбинска ввели безналичную систему оплаты проезда

В городе Рыбинске Ярославской области с 1 апреля в троллейбусах ввели безналичную систему оплаты проезда, сообщили в пресс-службе городской администрации. В сообщении отмечается, что теперь пассажиры могут оплатить проезд банковской картой или другим устройством с бесконтактной технологией оплаты.

В прошлом году в Рыбинске безналичная оплата проезда была введена на городских автобусных маршрутах. В пресс-службе уточнили, что к оплате принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard и «Мир».

По данным пресс-службы, с введением системы безналичной оплаты, пассажиры по-прежнему производить оплату наличными деньгами. Льготники, как и раньше, оплачивают проезд с помощью социальной карты.

Антон Антонов