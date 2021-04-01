В Челябинской области назначили двух министров

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил в должности двух региональных министров, работавших с 25 декабря в статусе исполняющих обязанности. Это глава минстроя Юлий Элбакидзе и руководитель минспорта Максим Соколов. Также назначены два заместителя министра: первым замглавы миндортранса стал Станислав Харченко, а замминистра сельского хозяйства – Инна Подшивалова.

Юлий Элбакидзе и Максим Соколов стали исполняющими обязанности министров после того, как губернатор в конце прошлого года отправил в отставку с должности министра спорта Леонида Одера, а с поста министра строительства – Виктора Тупикина.