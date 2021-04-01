Погрузка на СКЖД сократилась на 3,7%

С января по март текущего года погрузка на Северо-Кавказской железной дороге составила 13,5 млн т. Этот показатель на 3,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

В первые три месяца 2021 года на СКЖД было погружено 3,9 млн т (-9,4% меньше, чем в январе—марте 2020 года) нефти и нефтепродуктов. Погрузка строительных грузов выросла на 9,6% (3,5 млн т). Погрузка каменного угля составила 2,7 млн т (+36,9%), цемента — 667 тыс. т (+27,5%), химических и минеральных удобрений — 629 тыс. т (+3%).

В январе—марте грузооборот на железной дороге составил 23,2 млрд тарифных тонно-км (+7%), а с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — порядка 31 млрд тонно-км (+6,3%).

Наталья Шинкарева