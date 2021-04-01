СК прекратил уголовное дело гендиректора курганского сельхозпредприятия

Следственный комитет прекратил уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора ООО «Имени Калинина» (Каргапольский район курганской области, занимается животноводством и растениеводством), которого подозревали в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и других установленных законом выплат, совершенной в корыстных целях.

Как сообщают в управлении СК по Курганской области, после возбуждения дела руководитель предприятия в полном объеме погасил задолженность, составившую более 83 тыс. руб., а также выплатил потерпевшим компенсацию за каждый день задержки. В связи с этим принято решение о прекращении дела.