На Кубани гендиректор фирмы подозревается в невыплате зарплаты

Славянский межрайонный следственный отдел краевого СКР возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего директора ООО «Таманский консалтинговый центр». Он подозревается в невыплате заработной платы сотруднику свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

По данным ведомства, директор организации с июля по декабрь 2020 года не выплачивал в полном объеме зарплату начальнику отдела кадров предприятия. В результате задолженность перед женщиной превысила 157 тыс. руб.

«При этом у подозреваемого имелась реальная возможность для погашения указанной задолженности, но данные деньги он использовал на иные нужды. Данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки», - рассказали в региональном СУ СКР.

Василий Хитрых