01 апреля, четверг
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

Событие

Не сообщивших результаты теста на ковид по прилету в Удмуртию граждан оштрафовали на 600 тысяч рублей

С 1 августа 2020 года в Удмуртию воздушным транспортом из-за рубежа прибыло 19,12 тыс. человек. Из них 482 или 2,5% не сообщили о результатах теста на коронавирус и могут быть потенциальными источниками инфекции, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Отметим, что по результатам тестов остальных прибывших выявлено 212 заболевших COVID-19. В отношении граждан, допустивших правонарушения и не сдавших тесты, возбуждены дела об административном правонарушении. В настоящее время составлено 218 протоколов, из них 71 рассмотрен в судах. Общая сумма штрафов составила 595,5 тыс. руб.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Новости компаний

Мероприятия

Тенденции

Интервью

Профиль пользователя