Не сообщивших результаты теста на ковид по прилету в Удмуртию граждан оштрафовали на 600 тысяч рублей

С 1 августа 2020 года в Удмуртию воздушным транспортом из-за рубежа прибыло 19,12 тыс. человек. Из них 482 или 2,5% не сообщили о результатах теста на коронавирус и могут быть потенциальными источниками инфекции, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Отметим, что по результатам тестов остальных прибывших выявлено 212 заболевших COVID-19. В отношении граждан, допустивших правонарушения и не сдавших тесты, возбуждены дела об административном правонарушении. В настоящее время составлено 218 протоколов, из них 71 рассмотрен в судах. Общая сумма штрафов составила 595,5 тыс. руб.