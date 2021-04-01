В Саратове к новой набережной откроют проход с Шелковичной

В Саратове в течение двух недель будет ликвидирована часть гаражей вдоль новой набережной. Об этом на главе города Михаилу Исаеву во время инспекционной поездки на объект доложила председатель комитета по управлению имуществом Светлана Чеконова.

Госпожа Чеконова отметила, что соответствующих договоренностей удалось добиться при общении с собственниками. На освободившемся месте планируют разбить аллею выпускников.

Глава города дал поручение проработать вопрос со спуском к набережной по улице 2-я Садовая. В планах открыть подход к пешеходной зоне с улицы Шелковичной, который в настоящее время загорожен бетонными плитами. За ними расположена эстакада одной из фабрик, о с собственником достигнута договоренность о ликвидации конструкции.

Марина Ковалева