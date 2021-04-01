В Самаре врач военкомата подозревается во взятках за помощь уклонистам

Врач-хирург военно-врачебной комиссии военного комиссариата из Самары стал фигурантом уголовного дела. Ему вменяется получение должностным лицом взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом в четверг сообщает региональное СУ СК РФ.

«По версии следствия, подозреваемый, являясь должностным лицом, входящим в состав военно-врачебной комиссии военного комиссариата Ленинского, Куйбышевского, Самарского, Октябрьского районов Самары, в период с 2017 по 2020 год получал денежное вознаграждение»,– говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что деньги передавались за то, что подозреваемый ставил диагнозы, которые не соответствовали реальным показаниям и освобождали от прохождения военной службы в вооруженных силах России. Медику вменяются восемь эпизодов преступлений. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 780 тыс. руб.

Георгий Портнов