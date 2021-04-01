Пензенской области направили 526 млн рублей на выплаты за классное руководство

В Пензенской области на осуществление выплат педагогам за классное руководство из федерального бюджета выделили 526,9 млн. руб. в 2021 году. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Такую выплату в регионе получают 6506 работников. Она предусмотрена для педагогов, которые осуществляют классное руководство в образовательных организациях, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования.

Кроме того, в минобразе отметили, что все действующие региональные выплаты за классное руководство сохранены.

Мария Шахрай