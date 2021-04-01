Экс-министр градостроительства Прикамья перешел на работу в Минэкономразвития РФ

Бывший министр градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края Алексей Храпков трудоустроился в Минэкономразвития РФ, где занял должность директора департамента региональной политики. Об этом сообщает Ura.ru.

Как указано на сайте Минэкономразвития, в новой должности господин Храпков работает с 18 марта 2021 года.

Господин Храпков долгое время проработал в компании «Пермрегионгаз», был депутатом гордумы Перми, возглавлял службу по тарифам края, работал замглавы администрации Перми, а также министром градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края. В 2012 году, после смены краевой власти, переехал в Москву, где занял пост заместителя директора департамента развития электроэнергетики, курируя вопросы теплоснабжения в Минэнерго РФ.