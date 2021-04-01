В Ярославле наградили лучших экспортеров 2020 года

В Ярославле прошло награждение победителей областного конкурса «Экспортер года – 2020» среди субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщили в департаменте регионального развития и внешнеэкономической деятельности. На церемонии награждения были отмечены более 30 компании региона в 11 номинациях конкурса.

По словам заместителя председателя регионального правительства Максима Авдеева, конкурс «Экспортер года» проводится в четвертый раз и уже стал хорошей традицией.

«Сотни компаний нашего региона занимаются международной кооперацией и осуществляют экспортные поставки примерно в 100 государств. Ежегодно растет количество экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. На сегодня 400 из 500 экспортеров области – субъекты МСП. Со стороны структур инвестблока региона оказываем и впредь готовы оказывать максимальную поддержку предприятиям, продукция которых может успешно конкурировать с иностранными товарами»,— отметил господин Авдеев.

В номинации «Машиностроение» победителем стал торговый дом «Рус-Авто». Среди деревообработчиков первое место заняла ООО «Ярославская фанера». В номинации «Химическая промышленность» победило ООО «Продест». Лучшим экспортером АПК признана кофейная компания «Вокруг света». В сфере услуг первое место заняла компания «А-Реал Консалтинг». В номинации «Высокие технологии» на первом месте предприятие «Паритет-Центр». В сфере E-commerce первое место отдано предприятию «Шкура-Декор».

В номинации «Прорыв года» победителем признана компания ООО «Термиш». По данным департамента, в прошлом году ООО «Термиш» нарастило объем экспорта на 80%, а также открыло поставки на рынки Германии, Бразилии и Франции. В номинации предприятий, заключивших первые экспортные контракты первое место получила «Балтийская мебельная фабрика».

По данным департамента, всего в прошлом году предприятия Ярославской области отгрузили на зарубежный рынок товаров на общую сумму $950 млн. Объем экспорта по сравнению с 2019 годом снизился на 8%. В департаменте уточнили, что, несмотря на снижение общего объема экспорта из-за пандемии коронавируса, в регионе увеличилась товарная номенклатура продаваемых за рубеж товаров и составила около 2 тыс. категорий.

В 2020 году на 14.4% выросли поставки на зарубежные рынки продукции деревообработки. Экспорт технического текстиля вырос на 13%, а экспорт продукции АПК увеличился в 2,5 раза. Поставки продукции машиностроения выросли на 7,5%.

Дарья Сабаева