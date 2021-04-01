Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какую альтернативу кожаным ремешкам предложили в IWC Schaffhausen.

Еще лет десять назад, когда кто-то говорил «инновация в часах», ты непременно ожидал увидеть невероятный механизм, инженерное решение, высокотехнологичный материал. Сейчас все больше решений, что не отменяет их новизны, связано с устойчивым развитием, экологией и этикой производства. Чего мы только не видели: отремонтированные старые механизмы, ремешки из океанического пластикового мусора, коробки для часов из вторсырья.

Теперь компаний IWC Schaffhausen решила задуматься о ремешках, которые бы стали альтернативой кожаным для тех, кто решил отказаться от натуральной кожи. Чем, спросите вы, их не устраивает какой-нибудь тканый ремешок в стиле NATO или каучуковый ремень? В IWC хотели сделать премиальный продукт. А чем плоха экокожа? В основе ее обычно пластик или нефть, а новый материал TimberTex на 80 % состоит из натуральных растительных волокон. Но и это не все.

Эти ремешки экологически и социально гиперответственны. Целлюлоза для их производства изготавливается из древесины лесов, сертифицированных Советом по сохранению лесного фонда (FSC) и растущих в европейских лесных хозяйствах, несущих экологическую, социальную и экономическую ответственность.