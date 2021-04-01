Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, как разные печатные издания разыгрывали свою аудиторию.

Первоапрельский калейдоскоп сегодня! В 2002 году сеть британских супермаркетов опубликовала в газете The Sun информацию о том, что селекционерам недавно удалось вывести новый вид моркови. Реклама рассказывала, что в каждой морковке данного сорта будет специальная дырочка, превращающая корнеплод в подобие свистка. Такая морковка, полностью сварившись, якобы свистит, как оглашенная — по части свиста в этот день кто только не отличался. Казалось бы, дата известна, шутки не блещут разнообразием, но каждый год кто-нибудь попадается на крючок.

1 апреля 1985 года американское спортивное издание Sports Illustrated опубликовало статью о молодом человеке по имени Сидд Финч, который может бросать бейсбольный мяч с фантастической скоростью 168 миль/ч (это больше 270 км/ч), а лучшие бейсболисты на тот момент могли бросать со скоростью «всего лишь» 103 мили/ч. Причем, как отмечало издание, своему мастерству он научился в одном из тибетских монастырей, а сейчас находится на просмотре в команде New York Mets. Это было решающим штрихом. Тысячам болельщиков захотелось взглянуть на новичка.

В 1984 году в Orlando Sentinel была размещена статья о некоем существе под названием ложный тасманский морж, которое многие жители Флориды держат в качестве домашнего питомца. Приводились основные данные животного: длина — около 4 дюймов, с виду напоминает моржа, мурлычет, как кот, а по темпераменту весьма похож на хомячка. Автор статьи сообщал, что «моржа» не нужно купать, его легко приучить пользоваться кошачьим туалетом, а питается он тараканами.

Многие американцы после публикации звонили в редакцию и говорили, что готовы взять детеныша «ложного моржа» на воспитание. В общем, всевозможных баек тысячи. А помните историю про императора Константина и его шута — дескать, Константин разрешал шуту править государством один день в году. Так, мол, и появился день дурака, однако это тоже первоапрельская шутка!