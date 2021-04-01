В Ростове пресечена работа подпольного цеха по производству алкоголя

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли в Ростове работу подпольного цеха по производству алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время обыска на территории одного из частных домов оперативники обнаружили и изъяли более 3,6 тыс. единиц готовой немаркированной, а также более 4 тыс. литров спирта, которые предназначались для дальнейшего производства. Сумма изъятого товара составила около 2 млн руб.

В отношении двух граждан возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ).

Наталья Шинкарева