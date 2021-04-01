В Ульяновской области 1 апреля шутят не все

Разыгрывать коллег 1 апреля в Ульяновской области принято в 19% компаний, при этом 46% опрошенных региона рассказали о том, что сами становились объектом розыгрыша. К таким выводам пришла на основе опросов ульяновцев пришла служба исследований HeadHunter – одной из крупнейших ректрутинговых компаний.

По данным HeadHunter, чаще остальных любят подшутить над коллегами представители рабочих профессий (28%), работники транспортно-логистической сферы и сферы безопасности (25%). Не занимаются розыгрышами 92% юристов, 94% административного персонала и 95% специалистов сферы закупок. Среди шутников больше мужчин, чем женщин (39% и 27%). По словам 71% работников Ульяновской области шутки коллег были смешными, однако, в 3% случаев случались и обидные розыгрыши.

Самыми распространенными являются шутки про «белую спину», зарплаты и премии, вызовы к начальству, предложение подписать заявление на увольнение или приказ на вымышленную командировку, а также подмена сахара на соль. Но, как отмечают респонденты, бывали и нестандартные розыгрыши, когда в печенье вместо крема добавляли зубную пасту, наливали алкоголь в офисный кулер, а вместо чая – коньяк, сочиняли приказы про изменение дресс-кода в компании, отправляли коллег встречать несуществующие иностранные делегации и контролирующие органы с проверками. По словам ульяновцев, имеют также успех шутки с подменой начальника, а также срочный вызов к шефу «на ковер», в ходе которого руководитель интересовался у сотрудника, какая погода будет на выходных.

Сергей Титов, Ульяновск