Игорная зона «Красная Поляна» примет участие в премии «Рейтинга Букмекеров»

Премия РБ — ежегодная международная награда, присуждаемая за достижения в букмекерской и спортивной отраслях. Первая церемония вручения Премии состоялась в 2019 году, и за два года эта награда превратилась в престижный трофей в области спорта и букмекерства в России, Украине, Беларуси, Армении и Казахстане.
Также игорная зона «Красная Поляна» презентует гостям мероприятия свой новый проект World Poker Summit 2022. World Poker Summit 2022 будет включать в себя выставку игорной индустрии, бизнес-конференцию и даже музыкальный фестиваль.
В рамках выставки WPS будут организованы несколько тематических секций: казино, онлайн, кибер-спорт, букмекерский бизнес, платежные системы. Компании представят B2B-сообществу свои товары и услуги, презентации современного игрового оборудования, приложений. Крупнейшие производители и партнеры проведут мастер-классы. Конференция поднимет самые актуальные и острые вопросы как для мировой игорной индустрии, так и в частности для РФ. Спикерами выступят ведущие специалисты мира в игорной отрасли, представители власти и общественных организаций.
Игорная зона «Красная Поляна» является лидером игорного рынка в Российской Федерации. Сегодня игорная зона «Красная Поляна», созданная 10 августа 2016 года распоряжением Правительства РФ, представлена тремя игорными заведениями: «Казино Сочи», залом игровых автоматов «Бонус», расположенными на Курорте Красная Поляна, казино «Бумеранг» на территории круглогодичного горного курорта «Роза Хутор». В состав игорной зоны входят также театр «В игре», несколько ресторанов и спортивно-развлекательная площадка WOW ARENA.
За три года игорную зону посетили свыше 2 200000 человек из 155 стран. Среди них самыми частыми гостями стали жители Израиля, Турции, ОАЭ, Казахстана, Армении, Индии, Китая и стран Европы. В 2019 году доля иностранцев, посетивших игорную зону «Красная Поляна», составила 24%.
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