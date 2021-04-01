Игорная зона «Красная Поляна» примет участие в премии «Рейтинга Букмекеров» 14 апреля игорная зона «Красная Поляна» выступит стратегическим партнером Международной премии РБ, организатором которой является крупнейший портал о спорте и ставках на спорт «Рейтинг Букмекеров»

Премия РБ — ежегодная международная награда, присуждаемая за достижения в букмекерской и спортивной отраслях. Первая церемония вручения Премии состоялась в 2019 году, и за два года эта награда превратилась в престижный трофей в области спорта и букмекерства в России, Украине, Беларуси, Армении и Казахстане.

Также игорная зона «Красная Поляна» презентует гостям мероприятия свой новый проект World Poker Summit 2022. World Poker Summit 2022 будет включать в себя выставку игорной индустрии, бизнес-конференцию и даже музыкальный фестиваль.

В рамках выставки WPS будут организованы несколько тематических секций: казино, онлайн, кибер-спорт, букмекерский бизнес, платежные системы. Компании представят B2B-сообществу свои товары и услуги, презентации современного игрового оборудования, приложений. Крупнейшие производители и партнеры проведут мастер-классы. Конференция поднимет самые актуальные и острые вопросы как для мировой игорной индустрии, так и в частности для РФ. Спикерами выступят ведущие специалисты мира в игорной отрасли, представители власти и общественных организаций.