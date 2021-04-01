В Краснодаре дети-инвалиды смогут получать бесплатное двухразовое питание

С сентября текущего года все ученики школ кубанской столицы, которые имеют статус инвалидов, смогут получать бесплатное двухразовое питание. Данное решение приняли депутаты городской Думы.

Эта мера социальной поддержки обойдется городской казне в 2021 году почти в 9 млн руб. Средства уже запланированы. По информации департамента образования, новую меру соцподдержки получат около 900 краснодарских школьников — это инвалиды (некоторым школьникам уже исполнилось 18 лет) и дети-инвалиды.

«В настоящее время правом на бесплатное горячее питание пользуются несколько категорий школьников, в том числе дети военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга — они получают одноразовое питание в школах, дети с ограниченными возможностями здоровья — они обеспечены двухразовым питанием. Дети из многодетных и малообеспеченных семей получают доплаты на питание из городского и краевого бюджетов», - рассказали в мэрии.

Василий Хитрых