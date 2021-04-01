Мэр Ярославля ищет человека на должность главного по благоустройству

В департаменте городского хозяйства Ярославля вводится новая должность – заместитель директора по благоустройству, сообщил на своей странице в соцсети мэр Ярославля Владимир Волков. Глава города отметил, что для желающих занять эту должность будет объявлен конкурс, участвовать в котором он приглашает жителей города.

«Приглашаем к участию ярославцев с горящими глазами, неравнодушных к своему городу, знающих специфику работы и современные технологии благоустройства. Дел в этом направлении предстоит очень много, поэтому нужно обладать большим запасом энергии, энтузиазма и большим желанием сделать Ярославль комфортным и привлекательным»,— написал господин Волков.

Мэр рассказал, что он 1 апреля провел первое в 2021 году заседание оперативного штаба, посвященное благоустройству Ярославля. Он отметил, что штаб дал поручение сетевым организациям к 1 мая провести благоустройство своих территорий. Собственники зданий и управляющие компании получили задание в кратчайшие сроки убрать граффити с фасадов зданий, а Горзеленхозстрою поручено восстановить нормативное состояние остановочных комплексов.

Антон Антонов