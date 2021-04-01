01 апреля, четверг
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Двое жителей Ижевска 200 раз нарушили правила дорожного движения

Два жителя Первомайского района Ижевска выплатили долги за 200 нарушений правил дорожного движения (ПДД) после изъятия автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Так, гражданин М. совершил 91 правонарушение и задолжал 118 тыс. руб., которые выплатил после ареста приставом автомобиля BMW 520d. Гражданка Б. нарушила ПДД 109 раз с октября 2020 по февраль 2021 года. За это время она успела побывать на машине Lada Largus в Нижнем Новгороде, Казани, Москве и Волгограде. Ее задолженность, которая была выплачена после эвакуации автомобиля, составляла 108 тыс. руб. Также нарушители оплатили услуги эвакуатора и исполнительский сбор.

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