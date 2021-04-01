«РусГидро» оштрафуют за трещины на затворах Камской ГЭС

Ростехнадзор выявил нарушения требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на Камской ГЭС. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее в ходе проверки Ростехнадзор обнаружил локальные повреждения бетона в пазах для затворов водосливной плотины. К административной ответственности будут привлечены юридическое лицо — ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро» и руководитель группы филиала ПАО «РусГидро» — «Камская ГЭС». Должностному лицу грозит штраф от 2 до 3 тыс. руб., юридическому — от 20 до 30 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По словам специалистов, выявленные трещины не угрожают безопасности. «Выявленные в ходе проверки надзорным органом локальные повреждения бетона в пазах для затворов водосливной плотины имеют локальный характер и не оказывают влияния на устойчивость, прочность и водонепроницаемость гидротехнических сооружений. Устранение данных дефектов предусмотрено производственными программами филиала в рамках текущего ремонта в плановом порядке», – сообщили РБК Пермь в ПАО «РусГидро» – «Камская ГЭС».

Камская ГЭС — первая ступень Камского каскада ГЭС. Установленная мощность 23 гидроагрегатов составляет 552 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 1,9 млрд кВтч.