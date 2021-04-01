В Татарстан вернется морозная погода

В следующий понедельник, 5 апреля, в Татарстане ночью похолодает до -5° ночью, днем ожидается +3..+8°. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ближайшие же сутки в республике сохранится облачная и пасмурная погода. Ночью похолодает до 0..+4°, днем температурный фон повысится до +5..+10°. Ночью и утром на дорогах местами сохранится гололедица. 3 апреля в Татарстане осадки маловероятны, днем возможен дождь. Ночью столбики термометров опустятся до -3..+2°, днем они покажут +4..+9°, на востоке воздух прогреется до +12°.

"Ъ-Казань"