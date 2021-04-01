Депутат Алтайского заксобрания арестован за незаконные рубки леса

В Алтайском крае депутату регионального заксобрания Николая Бушкову предъявлено обвинение в незаконной рубке лесных насаждений (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

По данным следственного управления СКР по Алтайскому краю, в 2019 году депутат, являясь гендиректором деревоперерабатывающего предприятия, организовал незаконные рубки.

В результате лесному фонду РФ нанесен ущерб в размере 4,9 млн руб.

После возбуждения уголовного дела депутат, скрывшийся от правоохранителей, был объявлен в межгосударственный розыск. Позднее он был задержан в Новосибирской области.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу, по месту его жительства и работы правоохранители проводят обыски.

Реготделение «Единой России» сообщило, что «в связи с возбуждением уголовного дела, членство в партии депутата АКЗС Николая Бушкова было приостановлено».

По данным «СПАРК-Интерфакс», Николай Бушков является владельцем компаний «Алтай-форест» и «Сузун-форест», занимающихся лесозаготовкой, распиловкой древесины.

Николай Бушков избирался в четвертый, пятый, шестой и последний седьмой созыв парламента. В текущем созыве входит во фракцию «Единой России», член комитета по аграрной политике и природопользованию. За заслуги в области лесного хозяйства и многолетний добросовестный труд в 2006 году ему присвоили звание «Заслуженный лесовод РФ».

Илья Николаев