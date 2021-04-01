IVI усиливает собственное производство

Изменения коснутся структуры: в направлении Originals появится креативный директор, который займется девелопментом проектов собственного производства.

По словам пресс-службы IVI, изменения позволят улучшить контентное предложение. Онлайн-кинотеатр удвоит инвестиции в собственное производство, чтобы не только расширять библиотеку путем покупки и лицензирования контента, но и самостоятельно производить сериалы и фильмы первоклассного качества.

Пилотные проекты показали высокие результаты: сериал «Нежность», мини-сериал «Мертвые души» (победитель премии АПКиТ в двух номинациях «Лучший мини-сериал» и «Лучшая роль второго плана»), комедия «По колено» и другие были положительно восприняты пользователями платформы. Повышенный интерес аудитории и СМИ к линейке Originals подтолкнул компанию к решению усилить стратегическое партнерство, привлечь к сотрудничеству новые продакшн и расширить собственное производство.

Руководителем департамента собственного производства станет исполнительный директор IVI Originals Вадим Соколовский (до прихода в компанию он возглавлял департамент собственного производства в российском подразделении Disney, являлся генеральным директором Sony Pictures TV, Russia и компании Lean-M).

Илья Бурец присоединяется к команде IVI Originals в качестве креативного директора — в его задачи будут входить девелопмент проектов и усиление сотрудничества с широким кругом производителей контента. Илья известен как креативный продюсер успешных проектов, среди которых сериалы «Филатов», «Магомаев», «Беспринципные», фильм «Горько!» и многих других.

IVI также продолжит сотрудничество с Carbon Production и Давидом Кочаровым, который покидает компанию и продолжит работать над собственными проектами. В данный момент идут съемки второго сезона успешного сериала «По колено».

Вадим Соколовский, директор департамента производства оригинального контента IVI Originals:

— Проекты линейки IVI Originals нашли отклик у зрителя. Наша цель — стать домом для ведущих продюсеров, сценаристов и режиссеров и предоставить им все условия для реализации самых смелых проектов.

Илья Бурец, креативный директор департамента оригинального контента IVI Originals:

— Основной приоритет нашей работы — зритель, а значит, качество историй, которые будут интересны зрителю. Мы открыты для конструктивного сотрудничества и будем рады взаимодействию с продюсерами, авторами, режиссерами и надеемся, что сможем создать возможности для реализации самых смелых творческих амбиций.

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