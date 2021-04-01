В Новокузнецке помощника прокурора задержали по делу о взятке в 5 млн рублей

Следственные органы Следственного комитета РФ по Кузбассу предъявили помощнику прокурора одной из прокуратур города Новокузнецк обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Обвиняемая задержана, сообщает ведомство.

По согласованию с прокуратурой Кузбасса, региональными УФСБ России и следственным управлением СКР были проведены мероприятия, «в ходе которых получены данные, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении помощника прокурора», сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Обвиняемую уволили за совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника.

По данным следователей, в марте 2021 года помощник прокурора предложила подсудимому помочь «в назначении наказания, не связанного с реальным лишением свободы». За помощь предполагалось вознаграждение в 5 млн руб. Об этом узнали сотрудники регионального управления ФСБ России и задержали женщину 30 марта при получении денег. Материалы были переданы в следственные органы. Обвиняемая свою вину признала и сотрудничает со следствием. В отношении нее в скором времени решат вопрос об избрании меры пресечения.

Екатерина Лукашевич