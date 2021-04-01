В Татарстане подтвердили 36 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 36 новых случаев COVID-19, из них один — завозной, 35 — контактные.13 человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому, сообщили в оперштабе по борьбе с вирусом.

В Казани подтверждены 12 случаев, в Набережных Челнах — 11, в Нижнекамском районе — четыре, в Лаишевском — три, в Нурлатском — два, а в Азнакаевском, Балтасинском, Елабужском и Тукаевском — по одному.

«На 1 апреля в Татарстане зарегистрировано 19 456 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 16 419 человек, в том числе 97 за минувшие сутки», — отметили в штабе.

Всего с начала пандемии в Татарстане от коронавируса скончались 420 человек.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"